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Опубликовано 16 февраля, 17:20

В Госдуме предложили помогать семьям с детьми погашать ипотеку, как в Белоруссии

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Демографический кризис в России можно победить только одним способом — бесплатной раздачей квартир, заявил зампред комитета Госдумы по собственности Алексей Корниенко. Даже двухпроцентная ипотека на Дальнем Востоке не спасает ситуацию: люди просто не берут кредиты, потому что нет денег.

«Бесплатно раздавать людям — вот тогда и будет решена демографическая проблема, как это было в советское время», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

В качестве альтернативы Корниенко предложил перенять белорусский опыт: с каждым новорождённым ребёнком государство покрывает всё большую часть ипотеки.

«Тоже хороший принцип работы. Почему бы его не взять за основу?» — отметил депутат.

По его словам, строительная отрасль сегодня переживает серьёзный стресс из-за отсутствия спроса — граждане не готовы брать на себя долгосрочные обязательства без гарантий стабильного дохода.

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А ранее Life.ru писал, что россиянам пообещали скидки на новые квартиры в марте. По словам специалиста, основная причина — не рост спроса, а удорожание себестоимости (стройматериалы, логистика, зарплаты подорожали на 12–15% за год) и высокие ставки по проектам.

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Дарья Нарыкова
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