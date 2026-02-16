В Госдуме призвали ввести штрафы до 300 тысяч рублей за скручивание пробега у авто

В Госдуме предложили наказывать мошенников, которые скручивают пробег и скрывают историю подержанных автомобилей, штрафами до трёхсот тысяч рублей. Как сообщил «Газета.ru» зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, в перспективе за это могут ввести и уголовную ответственность.

Панеш обратил внимание, что в интернете появилось множество контор, которые под видом технических услуг предлагают автовладельцам почистить электронные базы данных. Они удаляют информацию о ДТП, страховых выплатах, ремонтах или статусе такси, убеждая клиентов, что это поможет выгоднее продать машину. В итоге на вторичный рынок попадают автомобили со скрытой аварийной историей и скрученным пробегом, что создаёт угрозу безопасности и обманывает покупателей.

По словам депутата, прямой нормы, запрещающей скручивать пробег, в законе пока нет, но такие действия уже могут подпадать под статью о мошенничестве. По разным оценкам, от 50 до 90% машин на вторичном рынке продаются с неверными данными о пробеге. Панеш считает, что нужно установить серьёзные штрафы — от 100 до 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение ввести уголовную ответственность.

Кроме того, он предложил блокировать сайты, которые предлагают услуги по взлому баз и удалению информации. Также необходимо ускорить внедрение системы, где пробег будет автоматически фиксироваться в электронном паспорте машины при каждом техосмотре или страховом случае. Это позволит мгновенно выявлять любую скрутку. Депутат подчеркнул, что государство должно защитить людей от мошенников, иначе покупка автомобиля превратится в лотерею с риском для жизни и кошелька.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово получать запросы от налоговой службы и таможни из-за покупки машин у иностранцев за наличные или криптовалюту. В письмах ведомства просят уточнить, каким именно способом проходила оплата, и предупреждают о возможных санкциях за нарушение валютного контроля. Если покупатель рассчитался с продавцом-нерезидентом наличными или криптовалютой, ему грозит штраф в размере от 20 до 40% от суммы сделки.