Профессор Петро: Евросоюз назовёт победой Украины спасение её остатков

Евросоюз объявит победой Украины сохранение того, что от неё останется после конфликта. Такое мнение высказал профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро. По его словам, риторика Брюсселя в отношении спецоперации изменилась.

«ЕС больше не говорит о победе Украины в реальных терминах. Теперь речь идёт о прекращении огня, которое сохранит то, что осталось от Украины, и именно это теперь определяется как победа... Теперь победой считается спасение того, что ещё можно спасти на Украине», — профессор в эфире YouTube-канала.

По словам профессора, если вспомнить изначальную максималистскую риторику ЕС, то её нынешнее изменение является огромным поражением для Европы. И у неё в целом нет внятной стратегии в отношении Киева: прошлый план провалился, а альтернативы никто не предложил.

По факту ЕС «перекладывает» всё на Украину, слепо следуя за ней, но такая стратегия жизнеспособна только, пока есть финансирование. Причём и со спонсированием Киева всё не так просто, указал Петро.

«А выделенная на два года сумма — 90 миллиардов евро — на четверть меньше того, что, по оценкам Украины, необходимо для поддержания основных функций государства и продолжения конфликта на минимальном уровне. <…> Таким образом, стратегия ЕС сводится к ожиданию», — добавил профессор.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС живут «в мире грёз и иллюзий», веря в победу Украины. По его словам, Запад готов спонсировать Киев до полного истощения ВС РФ, однако из резерв куда прочнее, чем кажется.