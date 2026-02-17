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Опубликовано 17 февраля, 06:01

Россия ночью подняла в небо армаду «стратегов», взрывы гремели по всей Украине

Ночной Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Ночной Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В ночь на 17 февраля Россия применила целую армаду бомбардировщиков и морских стратегических носителей, украинские ресурсы в страхе ожидали очередного массированного удара. Утверждалось, что открыть залп по целям собирались Ту-95МС, Ту-160, МиГ-31К, оперативно-тактические ракетный комплексы, корабли и сотни беспилотников, пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

По данным на утро, взрывы гремели в нескольких регионах Незалежной. Например, в Одессе повреждён объект инфраструктуры. Известно, что попадание пришлось на район подстанции. Однако последующие удары лишь ухудшили ситуацию со светом.

Также о серии взрывов сообщали в Винницкой областях и Днепропетровске. В последнем известно, в частности, о повреждении административного здания.

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Напомним, минувшей ночью также работали российские зенитчики. Уничтожен 151 беспилотников, больше всего — в акватории Чёрного моря.

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Матвей Константинов
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