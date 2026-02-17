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Опубликовано 17 февраля, 07:10

Средства ПВО почти десять часов отбивали налёт ВСУ на Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Силы ПВО почти десять часов отражали массированную атаку ВСУ на Сочи. По словам мэра курортного города Андрея Прошунина, пострадавших и разрушений нет, однако зафиксированы падения обломков в нескольких районах.

«Спасибо нашим военным за профессионализм», — написал градоначальник в телеграм-канале.

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Напомним, минувшим вечером в аэропорту Сочи вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения объяснялись обеспечением безопасности полётов.

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Матвей Константинов
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