Средства ПВО почти десять часов отбивали налёт ВСУ на Сочи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic
Силы ПВО почти десять часов отражали массированную атаку ВСУ на Сочи. По словам мэра курортного города Андрея Прошунина, пострадавших и разрушений нет, однако зафиксированы падения обломков в нескольких районах.
«Спасибо нашим военным за профессионализм», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Напомним, минувшим вечером в аэропорту Сочи вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения объяснялись обеспечением безопасности полётов.
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