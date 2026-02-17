Картаполов: Украина победит, только когда будет в составе России
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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru прокомментировал скандальные слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что «Украина победила в конфликте». Депутат подчеркнул, что Киев победит, только когда будет в составе России.
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«Они все уже прекрасно понимают, что проиграли. Причём, проиграла не только и не столько Украина, сколько проиграла объединённая Европа. И, конечно, им надо что-то своим налогоплательщикам говорить, у которых они отобрали деньги и своими руками отдали шайке Зеленского», — отметил депутат.
Картаполов подчеркнул, что Украина победит, только когда будет в составе России.
Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил на Мюнхенской конференции, что Москва якобы потерпела стратегическое поражение в украинском конфликте.
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