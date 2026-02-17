«Станут частью России»: Картаполов предложил «злой» эстонской армии повоевать с РФ

Вооружённые силы Эстонии могут попробовать «перенести войну на территорию России», но тогда республика станет её частью. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов — о милитаристических заявлениях Таллина. Видео © Life.ru

«Видимо, Таллин рассчитывает стать ещё одним субъектом Российской Федерации, я другого объяснения не нахожу. Ради бога, хотя кормить этих бездельников не хочется», — сказал депутат, напомнив о словах Льва Толстого: «Меня пугают, а мне не страшно».

Говоря о военном потенциале Эстонии, парламентарий признал, что «армия» есть, но размером похвастаться не может и представляет собой «500 злых спецназовцев». Картаполов даже предложил им попробовать прийти на нашу землю.

«Пусть приходят, мы на них посмотрим», — заключил парламентарий.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ранее заявил, что в случае нападения со стороны России вооружённые силы республики перенесут конфликт на её территорию. По его словам, в Таллине «точно знают, что делать».