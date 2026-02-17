Сестра погибшего на СВО бойца отдала 800 тысяч мошеннику, который «сидел в окопе с телом»

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала в своём телеграм-канале душераздирающие истории о том, как мошенники наживаются на горе родственников пропавших без вести бойцов. Одна из пострадавших девушек искала брата. Ей позвонил «доброволец», пообещавший за 800 тысяч рублей достать тело погибшего. Поверив обещаниям, девушка перевела деньги. В ответ мошенник начал разыгрывать настоящий спектакль: то он сидит в окопе рядом с телом, то попадает в плен к ВСУ. Всё это время, по данным журналистки, аферист просто пропивал деньги в ресторанах Луганска.

Второй случай закончился трагедией. Женщина, искавшая сына, получила от мошенников координаты его тела и заплатила, чтобы проехать в «серую зону». В результате она сама подорвалась.

Чтобы не попасть в ловушку, Кашеварова призывает запомнить несколько важных правил. Поисками тел на передовой занимается только Минобороны, гражданские лица не имеют допуска в зону боевых действий. Если вам предлагают достать тело за деньги — это мошенники. Эвакуация часто невозможна физически: «серая зона» может достигать пяти километров, где постоянно работают дроны. Эвакуационные бригады гибнут, пытаясь вывезти погибших.

Пропавший без вести — чаще всего погибший. Тела могут быть не найдены, не эвакуированы или захоронены противником. Если нет подтверждения от Красного Креста, видео пленения или данных из обменных списков, значит, «поисковики» — аферисты. В обменах нет очередей и платных услуг.

Тела могут лежать годами. Например, только недавно началась эвакуация из Артёмовска (Бахмута), но как только техника подъезжает к завалам, по ней сразу бьют. Главный совет журналистки: если у вас нет официального подтверждения, что боец в плену, то требование денег за его возвращение или поиск тела — это всегда обман. Статус «пропал без вести» могут снять только после эксгумации и экспертизы ДНК.