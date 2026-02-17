Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны для атаки по Удмуртии

Украинские беспилотники способны долететь до Удмуртии прямо со своей территории — без промежуточных баз и перехватов. Такое предположение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Киев активно применяет дроны «Лютый» с заявленной дальностью до 1,5–1,6 тысячи километров. Но главное — хитрая тактика полёта: БПЛА преодолевает приграничную зону, затем огибает позиции ПВО, периодически выключая двигатель и переходя в режим планирования. «Рваный полёт» позволяет значительно увеличить дистанцию и незаметно проникнуть вглубь территории РФ.

«Мне очевидцы рассказывали, что дрон летит, потом двигатель выключается, и он планирует, преодолевая большие расстояния. Такая тактика позволяет наносить удары вглубь России. Поэтому вполне вероятно, что Удмуртию атаковали именно с территории Украины», — пояснил Кнутов.

Эксперт подчеркнул: подобная методика делает беспилотники сложной целью для систем противовоздушной обороны, которые рассчитаны на постоянный радиолокационный контакт.

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