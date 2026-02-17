ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля, 12:08

Медведев: Армия России сражается за суверенитет страны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бойцы Российской армии в нынешних условиях отстаивают государственный суверенитет, который предполагает свободу в выстраивании международных отношений и полную автономию в решении внутриполитических вопросов. С таким разъяснением выступил зампред Совбеза РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев перед выпускниками курса «Основы российской государственности».

«Именно за независимость страны, а суверенитет, напомню, это независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики, так определяют суверенитет юристы», — сказал он.

Как подчеркнул Медведев, защита такого понимания суверенитета является непосредственной задачей военнослужащих в нынешних условиях.

У России сейчас есть все возможности помогать бойцам СВО, заявил Медведев
У России сейчас есть все возможности помогать бойцам СВО, заявил Медведев

Ранее сообщалось, что с начала октября 2026 года в России планируют повысить зарплаты военным и некоторым госслужащим на 4%. Проект постановления правительства предусматривает увеличение окладов для контрактников (в зависимости от должности и звания) и для тех, кто служит по призыву (по занимаемой должности).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar