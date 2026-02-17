Медведев: Армия России сражается за суверенитет страны

Бойцы Российской армии в нынешних условиях отстаивают государственный суверенитет, который предполагает свободу в выстраивании международных отношений и полную автономию в решении внутриполитических вопросов. С таким разъяснением выступил зампред Совбеза РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев перед выпускниками курса «Основы российской государственности».

«Именно за независимость страны, а суверенитет, напомню, это независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики, так определяют суверенитет юристы», — сказал он.

Как подчеркнул Медведев, защита такого понимания суверенитета является непосредственной задачей военнослужащих в нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что с начала октября 2026 года в России планируют повысить зарплаты военным и некоторым госслужащим на 4%. Проект постановления правительства предусматривает увеличение окладов для контрактников (в зависимости от должности и звания) и для тех, кто служит по призыву (по занимаемой должности).