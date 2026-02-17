Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов собрал более 1,6 тысячи свидетельств преступлений в районах боевых действий. Об этом сообщил председатель трибунала Максим Григорьев во время видеомоста «В единстве — наша сила!» в пресс-центре «Россия сегодня».

«Мы продолжаем традиции чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, собираем информацию о преступлениях киевского режима. Более 1,6 тысячи свидетельств собраны нами в районах боевых действий», — сказал Григорьев.

По его словам, организация продолжает работу по документированию происходящего и готовит доклады с зафиксированными свидетельствами. Также активно действует «Центр истории СВО», который собирает воспоминания участников спецоперации: на сегодняшний день записано более тысячи свидетельств. Все материалы передаются в архивные фонды, включая Российский архив и Госархив кинофотодокументов.

Григорьев отметил, что в поступающих данных регулярно фиксируются преступления против мирных жителей, в том числе женщин и детей. Он подчеркнул, что именно эти категории населения наиболее уязвимы и часто становятся жертвами насилия. По словам главы трибунала, поток информации продолжает поступать, и работа по документированию событий на линии фронта будет продолжена.

Ранее Григорьев выступил за возвращение смертной казни в России для террористов, совершивших тяжкие преступления против мирного населения. По его мнению, эта мера должна распространяться и на боевиков ВСУ, которые убивают, насилуют мирное население.