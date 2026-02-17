«О себе не думала»: Героини-сотрудницы детсада из Бугуруслана рассказали, как спасли детей от неадеквата с ножом

В Госдуме наградили двух сотрудниц детского сада № 1 Бугуруслана (Оренбургская область) — воспитательницу Лию Галееву и музыкальную работницу Людмилу Платонову, которые проявили мужество при нападении вооружённого мужчины на учреждение. Женщины не только пережили атаку, но и сумели защитить от преступника детей.

В Госдуме наградили сотрудниц детсада из Бугуруслана за спасение детей от преступника. Видео © Life.ru

Награды героиням вручила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, которая лично поблагодарила россиянок за их самоотверженный поступок. Парламентарий подчеркнула, что действия женщин являются настоящим примером героизма и самопожертвования ради спасения детских жизней.

Как призналась в беседе с Life.ru Лия Галеева, в момент нападения она ни о чём не думала и действовала на автомате. У неё была только одна цель, — защитить любым способом детей и не дать злоумышленнику прорваться дальше. Героини с отвагой выполняли долг, не боясь того, что могут сами пострадать.

«Я о себе, конечно, не подумала, что он может и меня поранить. Об этом вообще не думала. Даже спрашивают: «А о своих детях думала, которые дома?» Я говорю: «Нет, с ними же всё хорошо, они дома», — поделилась Галеева.

Людмила Платонова сразу поняла, что нужно вызвать подмогу и оповестить всех о нападении. Благо сотрудники экстренных служб прибыли оперативно — в течение трёх минут — и смогли нейтрализовать мужчину.

«Как у меня брат говорит: «Да если бы он даже на лошади к вам зашёл, вы бы с ним справились», — пошутила Галеева.

Напомним, что нападение на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области произошло 5 февраля: вооружённый ножом мужчина ворвался в учреждение, однако воспитательница Лия Галеева встала на пути злоумышленника и преградила ему доступ. В защиту детей также вступила музыкальный работник Людмила Платонова. Женщинам вместе удалось заблокировать преступника в одном из помещений. Никто из воспитанников не пострадал. СК возбудил уголовное дело по двум статьям. По поручению губернатора Евгения Солнцева глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко встретился с героинями, чтобы лично поблагодарить их. Солнцев распорядился представить работниц к наградам и дополнительно поощрить их денежными премиями: по 500 тысяч рублей.