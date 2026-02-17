Глава Ингушетии доложил Путину о мерах поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Он рассказал главе государства о поддержке участников спецоперации и их семей, которую оказывают власти. По словам чиновника, регион уделяет особое внимание этой теме и даже поставляет на фронт гуманитарную помощь и технику.

«Что можем — полностью обеспечиваем. И у нас 503-й полк и ребята из 42-й дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте. И я обязал всех глав районов, всех: поехали по домам, к родителям, у которых беда», — сказал Калиматов.

Президент особо подчеркнул, что семьи участников боевых действий должны находиться под личным контролем глав регионов. Также в ходе встречи обсуждались инвестиционные проекты. Например, власти привлекли в республику крупный бизнес, который вложил средства в местную IT-академию и реконструкцию аэропорта. В целом в республике фиксируют большой объём инвестиций, добавил Калиматов.

Ранее Владимир Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Говоря о террористических актах, президент назвал их общероссийской болью.