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Регион
Опубликовано 17 февраля, 12:08

Глава Ингушетии доложил Путину о мерах поддержки участников СВО

Махмуд-Али Калиматов и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Махмуд-Али Калиматов и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Он рассказал главе государства о поддержке участников спецоперации и их семей, которую оказывают власти. По словам чиновника, регион уделяет особое внимание этой теме и даже поставляет на фронт гуманитарную помощь и технику.

«Что можем — полностью обеспечиваем. И у нас 503-й полк и ребята из 42-й дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте. И я обязал всех глав районов, всех: поехали по домам, к родителям, у которых беда», — сказал Калиматов.

Президент особо подчеркнул, что семьи участников боевых действий должны находиться под личным контролем глав регионов. Также в ходе встречи обсуждались инвестиционные проекты. Например, власти привлекли в республику крупный бизнес, который вложил средства в местную IT-академию и реконструкцию аэропорта. В целом в республике фиксируют большой объём инвестиций, добавил Калиматов.

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Матвей Константинов
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