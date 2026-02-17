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Опубликовано 17 февраля, 16:53

НАТО пригрозили широкомасштабной войной в случае блокировки Калининградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Балтийское море давно превратилось в театр военных действий, а корабли НАТО занялись откровенным пиратством, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру». По его словам, попытки захвата судов союзниками — это прямое нарушение международных конвенций, и такие «пираты» подлежат уничтожению без предупреждений.

«Когда говорят пушки, дипломаты должны молчать», — отметил парламентарий.

Особо жёстко Колесник прокомментировал планы альянса заблокировать Калининградскую область.

«Всё-таки они плохо изучали нашу военную доктрину. Блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к полномасштабной войне, и в этой войне противник, который попытается это сделать, будет уничтожен», — уточнил депутат.

Колесник призвал говорить «честно, без дипломатических намёков» — в отличие от западных коллег, которые, по его мнению, прикрываются риторикой, скрывая агрессивные намерения.

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Ранее Life.ru писал, что отставной американский генерал-лейтенант Бен Ходжес описал сценарий начала гипотетического конфликта НАТО с РФ. По его словам, удар по Калининграду станет первоочередной задачей альянса. Ходжес выразил уверенность, что российский город якобы можно вывести из строя за 24 часа.

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Дарья Нарыкова
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