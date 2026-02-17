В Госдуме рассказали, что изменится для школьников со стартом программы «Обучение служением»

С введением в российских школах обязательной программы «Обучение служением. Первые» направленность учебного курса станет более прикладной. Об этом рассказал комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв, пояснив, что изменится для учеников.

По его словам, требование закреплено в федеральном образовательном стандарте. Главное отличие от прежней системы индивидуальных проектов — практическая направленность.

«Раньше методика индивидуального проекта предполагала, что проекты могут быть любыми, даже теоретическими. А сейчас Министерство просвещения поддержало, чтобы проекты были практическими и, в первую очередь, социально ориентированными», — пояснил Метелёв.

Школьники будут учиться решать реальные проблемы — проводить соцопросы, разрабатывать маркетинговые стратегии, создавать чат-боты для пожилых, заниматься инженерными разработками. Партнёрами выступят НКО, фонды и госучреждения.

«Урок как был, так и остался обязательным. Меняется подход», — подчеркнул депутат в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, с сентября 2026 года «Обучение служением» становится обязательным для старшеклассников — теперь в рамках предмета «индивидуальный проект». Как пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, программа усилит практическую составляющую: школьники будут решать реальные задачи для НКО и госорганов. Успешные проекты принесут до 25 волонтёрских часов, а те, в свою очередь, — дополнительные баллы к ЕГЭ и преимущества при поступлении.