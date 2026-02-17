В Госдуме допустили, что за взрывом в здании военной полиции в Ленобласти стоит СБУ
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал взрыв в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Он назвал произошедшее трагичным событием, но подчеркнул, что случайностей не бывает.
По его словам, в условиях проходящих в Женеве переговоров такое ЧП не может быть случайным. Швыткин лично склоняется к версии о причастности Службы безопасности Украины.
«Конечно же, будут отрабатываться различные версии. Но я лично больше склоняюсь к версии того, что это след Службы безопасности Украины (СБУ), которая сегодня по-прежнему продолжает попытки провокационных действий, направленных на срыв переговорного процесса», — заявил депутат в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, сегодня в военной комендатуре города Сертолово прогремел взрыв, частично разрушивший здание. К настоящему моменту подтверждена гибель троих человек. Правоохранители расследуют обстоятельства случившегося.
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