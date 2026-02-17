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Регион
Опубликовано 17 февраля, 22:56

Разведка Швеции бездоказательно заявила о растущей угрозе со стороны РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Военная разведка Швеции в ежегодном докладе заявила о якобы растущей военной угрозе для страны со стороны России. В отчёте служба указывает на увеличение военного потенциала РФ вблизи шведской территории. Разведка также утверждает, что Москва и Пекин якобы развивают инструменты гибридного и экономического воздействия.

«Военная служба разведки и обеспечения безопасности Must считает, что военная угроза со стороны России возрастёт в связи с тем, что страна постепенно наращивает свой военный потенциал в непосредственной близости от Швеции», — сказано в докладе.

В документе говорится, что Россия и Китай якобы расширяют возможности для влияния на Швецию и её интересы с помощью гибридных методов и экономического давления. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что не представляет угрозы другим государствам. Москва обращает внимание на рост активности НАТО у своих западных границ и подчёркивает, что внимательно отслеживает действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

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Ранее в США заявили, что Евросоюз раскручивает тему «российской угрозы» для обоснования роста военных расходов. По словам экспертов, перед ЕС стоят задачи по формированию собственной армии и сокращению технологического отставания. На ближайшие десять лет запланированы масштабные траты на оборону и технологии. Европейские власти используют риторику об угрозах для перераспределения финансовых потоков и смягчения общественной реакции на внутренние проблемы.

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Антон Голыбин
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