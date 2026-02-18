ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля, 06:04

Контратака у Волчанских Хуторов обернулась разгромом и позорным отступлением ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские подразделения понесли тяжёлые потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов Харьковской области. Об этом сообщили в группировке войск «Север».

По данным военных, российские штурмовые подразделения продвинулись примерно на 100 метров и заняли два домовладения. Удары по позициям противника наносили авиация и тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Огневое воздействие велось по подразделениям 159-й отдельной мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда ВСУ.

«ВСУ продолжают попытки вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов и предприняли очередную безуспешную попытку контратаки на позиции «Северян» силами 113-й отдельной бригады теробороны. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг с потерями отошёл на исходные позиции», — рассказали военные через страницу «Северный ветер».

Согласно сводке Минобороны РФ, за сутки на этом участке фронта уничтожены более 165 военнослужащих ВСУ, десять единиц автомобильной техники, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также склад материальных средств.

ВСУ двумя волнами атаковали Белгород ракетами HIMARS, есть повреждения
ВСУ двумя волнами атаковали Белгород ракетами HIMARS, есть повреждения

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт-госпиталь Boeing 737 авиакомпании SAS прибыл из норвежского Осло в польский Жешув — ключевой логистический хаб, через который осуществляется переброска и эвакуация иностранных наёмников с Украины. По всей видимости, прибытие борта связано с необходимостью вывоза большого количества раненых после одного из недавних ударов российских сил.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar