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Опубликовано 18 февраля, 11:04

Делегация России прибыла на место переговоров в Женеве

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве на второй раунд трёхсторонних переговоров с США и Украиной. Об этом сообщают корреспонденты информационных агентств.

Переговорщики из РФ прибыли к отелю на 11 автомобилях с полицейским сопровождением около 10:55 мск (08:55) по местному времени. Ранее сообщалось, что переговоры должны начаться в 11:00 мск.

Напомним, 17 февраля в Женеве завершился первый день трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Инсайдеры сообщили о нескольких форматах встречи. По их словам, переговоры проходили в напряжённой атмосфере. Спецпосланник США Стивен Уиткофф прокомментировал результаты встречи.

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Никита Никонов
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