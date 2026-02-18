Делегация России прибыла на место переговоров в Женеве

Российская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве на второй раунд трёхсторонних переговоров с США и Украиной. Об этом сообщают корреспонденты информационных агентств.

Переговорщики из РФ прибыли к отелю на 11 автомобилях с полицейским сопровождением около 10:55 мск (08:55) по местному времени. Ранее сообщалось, что переговоры должны начаться в 11:00 мск.

Напомним, 17 февраля в Женеве завершился первый день трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Инсайдеры сообщили о нескольких форматах встречи. По их словам, переговоры проходили в напряжённой атмосфере. Спецпосланник США Стивен Уиткофф прокомментировал результаты встречи.