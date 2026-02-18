Дворники по вызову: Синоптик поддержал идею формирования в России «коммунального резерва»
Синоптик Поповнин: Дворников в России действительно не хватает, я — «за» резерв
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Синоптик Никита Поповнин поддержал идею создания резерва работников для уборки снега, отметив, что прошедшая зима показала острую нехватку людей в периоды аномальных осадков. Своей точкой зрения он поделился в беседе с Life.ru.
По его словам, в январе и феврале снега в Москве выпало значительно больше нормы. Так, 1 февраля на опорной метеостанции ВДНХ был зафиксирован рекорд — 60 сантиметров снежного покрова. В юго-восточных районах столицы слой снега доходил до 82 сантиметров.
Это не накиданный снег, а ровный слой, измеренный на метеоплощадках специальными приборами. Это действительно огромный снегозапас
Собеседник Life.ru отметил, что подобные зимы нельзя считать новой нормой. По его словам, снежность сезона — это результат случайного стечения циклонов и антициклонов и она никак не связана с погодой в другие времена года.
«Говорить о том, что следующая зима будет такой же снежной, вряд ли возможно. Эти процессы между собой не связаны», — пояснил он.
В качестве примера синоптик напомнил, что январь 2023 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений, тогда как уже через год конец января и начало февраля оказались аномально холодными и снежными.
На этом фоне он положительно оценил инициативу по формированию резерва работников для уборки снега.
Я всеми руками поддерживаю такую инициативу. В крайнем случае резерв можно активировать, и добровольцы смогут оперативно выйти на уборку. Работников при таком количестве осадков действительно не хватает
Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил создать так называемый «коммунальный резерв» — реестр граждан, которых можно быстро привлекать к уборке снега и ликвидации последствий непогоды. Соответствующее обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину.
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