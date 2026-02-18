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Опубликовано 18 февраля, 12:06

Законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Законопроект о регулировании технологий искусственного интеллекта может быть внесён в Госдуму в самое ближайшее время. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Я думаю, что в ближайшее время законопроект будет внесён. На этой сессии», — сказал Шадаев.

По его словам, в настоящее время на правительственной площадке завершается проработка концепции будущего документа. Как только будет выработана единая согласованная позиция, законопроект официально представят депутатам.

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