Законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Законопроект о регулировании технологий искусственного интеллекта может быть внесён в Госдуму в самое ближайшее время. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Я думаю, что в ближайшее время законопроект будет внесён. На этой сессии», — сказал Шадаев.

По его словам, в настоящее время на правительственной площадке завершается проработка концепции будущего документа. Как только будет выработана единая согласованная позиция, законопроект официально представят депутатам.

Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят создать православный искусственный интеллект для защиты пользователей от антирелигиозного и антироссийского контента в нейросетях. Авторы идеи считают, что живого священника он не заменит, но станет полезным инструментом для науки и просвещения.