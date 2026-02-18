Российские войска освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области
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Российские войска освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга.
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А 15 февраля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов представил детальный отчёт об успехах российских подразделений. По его словам, наступательная инициатива ВС РФ сохраняется сразу на нескольких участках боевого соприкосновения.
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