Российская делегация напрямую докладывает Путину о переговорах в Женеве
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Российские переговорщики напрямую докладывают президенту РФ Владимиру Путину о консультациях по Украине в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, идут прямые доклады президенту. Но пока рано говорить о каких-либо оценках», — отметил представитель Кремля.
Напомним, прямо сейчас в Женеве идёт второй день трёхсторонних переговоров по Украине с участием США. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Первая встреча сторон, которая состоялась накануне, продлилась около шести часов. Дискуссия была напряжённой и велась в разных форматах, однако ощутимых прорывов пока не зафиксировано. Стороны воздерживаются от развёрнутых комментариев о ходе диалога. Тем не менее Владимир Зеленский сообщил, что участникам удалось прийти к предварительной договоренности: контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществляться под эгидой США.
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