Российская делегация напрямую докладывает Путину о переговорах в Женеве

Напомним, прямо сейчас в Женеве идёт второй день трёхсторонних переговоров по Украине с участием США. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Первая встреча сторон, которая состоялась накануне, продлилась около шести часов. Дискуссия была напряжённой и велась в разных форматах, однако ощутимых прорывов пока не зафиксировано. Стороны воздерживаются от развёрнутых комментариев о ходе диалога. Тем не менее Владимир Зеленский сообщил, что участникам удалось прийти к предварительной договоренности: контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществляться под эгидой США.