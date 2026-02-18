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Регион
Опубликовано 18 февраля, 12:25

Российская делегация напрямую докладывает Путину о переговорах в Женеве

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российские переговорщики напрямую докладывают президенту РФ Владимиру Путину о консультациях по Украине в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, идут прямые доклады президенту. Но пока рано говорить о каких-либо оценках», — отметил представитель Кремля.

Напомним, прямо сейчас в Женеве идёт второй день трёхсторонних переговоров по Украине с участием США. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Первая встреча сторон, которая состоялась накануне, продлилась около шести часов. Дискуссия была напряжённой и велась в разных форматах, однако ощутимых прорывов пока не зафиксировано. Стороны воздерживаются от развёрнутых комментариев о ходе диалога. Тем не менее Владимир Зеленский сообщил, что участникам удалось прийти к предварительной договоренности: контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществляться под эгидой США.

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Александр Юнашев
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