В Кремле не поняли логику санкций Киева против Лукашенко в разгар переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился объяснить логику Киева, наложившего санкции на главу Республики Беларусь Александра Лукашенко. По его словам, это выглядит особенно странно на фоне переговоров в Женеве.

«Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос», — заявил Песков

Ранее Владимир Зеленский решил ввести санкции против Александра Лукашенко за дружбу с Россией. По словам украинского политика, поводом для такого шага стало размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник». Кроме того, глава киевского режима указал, что белорусский президент «обменял суверенитет страны на личную власть».