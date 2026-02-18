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Регион
Опубликовано 18 февраля, 12:36

В Кремле не поняли логику санкций Киева против Лукашенко в разгар переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился объяснить логику Киева, наложившего санкции на главу Республики Беларусь Александра Лукашенко. По его словам, это выглядит особенно странно на фоне переговоров в Женеве.

«Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос», — заявил Песков

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Ранее Владимир Зеленский решил ввести санкции против Александра Лукашенко за дружбу с Россией. По словам украинского политика, поводом для такого шага стало размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник». Кроме того, глава киевского режима указал, что белорусский президент «обменял суверенитет страны на личную власть».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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