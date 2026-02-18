В Кремле не поняли логику санкций Киева против Лукашенко в разгар переговоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился объяснить логику Киева, наложившего санкции на главу Республики Беларусь Александра Лукашенко. По его словам, это выглядит особенно странно на фоне переговоров в Женеве.
«Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос», — заявил Песков
Ранее Владимир Зеленский решил ввести санкции против Александра Лукашенко за дружбу с Россией. По словам украинского политика, поводом для такого шага стало размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник». Кроме того, глава киевского режима указал, что белорусский президент «обменял суверенитет страны на личную власть».
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