Песков не стал комментировать, обсуждалась ли в Женеве тема встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах в Женеве возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он призвал дождаться окончания нового раунда диалога, который продолжился сегодня в Швейцарии.

«Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве Владимир Мединский. Сейчас пока о том, что обсуждалось, наверное, вряд ли следует говорить», — ответил представитель Кремля.

Напомним, ранее издание Axios сообщило, что Киев якобы намерен обсудить вопрос о встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина в Женеве. В этом швейцарском городе 17 и 18 февраля проходят трёхсторонние переговоры России, США и Украины.