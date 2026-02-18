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Опубликовано 18 февраля, 12:34

Песков не стал комментировать, обсуждалась ли в Женеве тема встречи Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР / ANDY RAIN

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР / ANDY RAIN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах в Женеве возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он призвал дождаться окончания нового раунда диалога, который продолжился сегодня в Швейцарии.

«Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве Владимир Мединский. Сейчас пока о том, что обсуждалось, наверное, вряд ли следует говорить», — ответил представитель Кремля.

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Напомним, ранее издание Axios сообщило, что Киев якобы намерен обсудить вопрос о встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина в Женеве. В этом швейцарском городе 17 и 18 февраля проходят трёхсторонние переговоры России, США и Украины.

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Александра Вишнякова
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