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Опубликовано 18 февраля, 13:48

В ГД внесли законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matveychuk Anatoliy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matveychuk Anatoliy

В Госдуму внесли законопроект о продлении так называемой «гаражной амнистии». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Закон об упрощённом порядке регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними действует с 1 сентября 2021 года. Авторы инициативы предлагают продлить его действие до 1 сентября 2031 года.

Напомним, «гаражная амнистия» позволяет гражданам в упрощённом порядке оформить права на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, а также бесплатно получить в собственность землю под ними. Закон определяет перечень необходимых документов и механизм предоставления участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

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Владимир Озеров
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