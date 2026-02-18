Журова пояснила, почему ставшая пятой Петросян не решилась на триксель в короткой программе
Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Claudio Furlan
Отказ фигуристки Аделии Петросян от тройного акселя (трикселя) в короткой программе был оправданной тактикой, продиктованной как состоянием здоровья спортсменки, так и жёсткими правилами судейства. Такое мнение выразила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с Life.ru. По её словам, в короткой программе рисковать сложными прыжками невыгодно.
«Насколько я слышала, у Аделии была травма. (Тренер Этери) Тутберидзе это перед Олимпиадой сказала. Был период, когда она не могла исполнять сложные элементы вроде тройного акселя. Лучше сделать двойной аксель и получить свои баллы, чем ошибиться на тройном, рискуя перед Олимпиадой в короткой программе», — сказала депутат.
По её словам, короткая программа — это залп для дальнейшего спокойствия и возможность ставить сложные элементы в произвольную программу.
Журова отметила, что у судей портится впечатление от произвольной программы, если «навалять» в короткой. Так получилось, к сожалению, у фигуриста Петра Гуменника — все вопросы были к одному конкретному элементу. Его сразу отправили на 12-е место, поскольку судьи снизили балл, посчитав, что прыжок выполнен не до конца, пояснила она.
Я просто вижу, что это происходит сейчас. Мы же видим, что они все так аккуратно входят в произвольную программу потому, что понимают, что там тоже есть кто-то, кто говорит: «Ой, а какой образ? Почему там нет?» Потому что в короткой особо за образами не гонятся, все прекрасно понимают, что в короткой это достаточно, и времени мало, и нужно всё отпрыгать, всё сделать и получить свои баллы. И поэтому все так на это настроены. А вот в произвольной можно уже экспериментировать, рисковать.
К примеру, у Александры Игнатовой (Трусовой) на прошлой Олимпиаде было заявлено пять четверных прыжков. Она не все выполнила чисто, и ей за это сняли баллы. Фигуристка что-то не докручивает, а ей сразу занижают оценку, будто элемент вообще пропущен, отметила Журова.
«Сейчас для Аделии будут смотреть на её физическое и психологическое состояние и будут смотреть, какие прыжки она готова 100% выполнять. Также боятся предвзятого отношения», — добавила депутат.
Парламентарий выразила мнение, что вероятно, многие пойдут на риск в произвольной программе. Решится ли на такое Аделия Петросян — это вопрос к её состоянию и тренерскому штабу, заключила собеседница Life.ru.
Напомним, во время проката 17 февраля Аделия Петросян продемонстрировала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп. Вращения были оценены судьями на третий и четвёртый уровень сложности, а дорожка шагов получила максимальный четвёртый уровень. В итоге она заняла пятое место. Произвольную программу фигуристки покажут 19 февраля.
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