Журова пояснила, почему ставшая пятой Петросян не решилась на триксель в короткой программе

Я просто вижу, что это происходит сейчас. Мы же видим, что они все так аккуратно входят в произвольную программу потому, что понимают, что там тоже есть кто-то, кто говорит: «Ой, а какой образ? Почему там нет?» Потому что в короткой особо за образами не гонятся, все прекрасно понимают, что в короткой это достаточно, и времени мало, и нужно всё отпрыгать, всё сделать и получить свои баллы. И поэтому все так на это настроены. А вот в произвольной можно уже экспериментировать, рисковать.