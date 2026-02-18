В Словакии объявили кризисную ситуацию и попросили помощи у соседей

В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за перебоев с поставками нефти после блокады транзита по «Дружбе». По предложению Управления государственных резервов правительство решило задействовать стратегические запасы.

«Правительство Словацкой республики заявило по предложению Управления государственных материальных резервов о состоянии дефицита нефти», — пишет портал Pravda.

Также Братислава обратилась к Хорватии с просьбой обеспечить прокачку нефти по трубопроводу «Адрия», а Чехия предложила помощь. Приостановка поставок связана с повреждением трубопровода «‎Дружба» на востоке Украины.

До 250 тыс. тонн нефти будет выделено для нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft в Братиславе, одного из крупнейших в Центральной Европе и ориентированного на переработку российской нефти. Власти рассчитывают, что поставки по «Дружбе» возобновятся в ближайшие дни. Но, по данным СМИ, имеющихся запасов стране может хватить примерно на 90 дней.