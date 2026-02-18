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Опубликовано 18 февраля, 15:02

В Словакии объявили кризисную ситуацию и попросили помощи у соседей

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за перебоев с поставками нефти после блокады транзита по «Дружбе». По предложению Управления государственных резервов правительство решило задействовать стратегические запасы.

«Правительство Словацкой республики заявило по предложению Управления государственных материальных резервов о состоянии дефицита нефти», — пишет портал Pravda.

Также Братислава обратилась к Хорватии с просьбой обеспечить прокачку нефти по трубопроводу «Адрия», а Чехия предложила помощь. Приостановка поставок связана с повреждением трубопровода «‎Дружба» на востоке Украины.

Словакия оставила Украину без дизтоплива после блокады транзита нефти по «Дружбе»
Словакия оставила Украину без дизтоплива после блокады транзита нефти по «Дружбе»

До 250 тыс. тонн нефти будет выделено для нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft в Братиславе, одного из крупнейших в Центральной Европе и ориентированного на переработку российской нефти. Власти рассчитывают, что поставки по «Дружбе» возобновятся в ближайшие дни. Но, по данным СМИ, имеющихся запасов стране может хватить примерно на 90 дней.

Ранее в министерстве экономики Словакии ранее сообщили, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в республику остановлена. Украинский МИД подтвердил сведенья о приостановке транзита российской нефти. Прокачка по украинскому участку нефтепровода была прекращена ещё 27 января. В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, заявили об отсутствии какой-либо официальной информации по этому поводу.

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Андрей Бражников
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