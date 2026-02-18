Залужный открыто обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые публично и прямо заявил, что провал контрнаступления 2023 года лежит на плечах Владимира Зеленского. В интервью Associated Press он рассказал, что изначально ставка делалась на эффект неожиданности и создание мощного «кулака» для прорыва в Запорожской области к Азовскому морю.

Однако, по словам экс-главкома, вместо концентрации сил на одном направлении произошло их распыление по всей линии фронта. Это лишило украинскую армию ударной мощи.

«Первоначальный план требовал масштабного сосредоточения ресурсов. Но в итоге нас растащили: мы атаковали и на Запорожье, и под Бахмутом (Артёмовском)», — заявил Залужный.

Он дал понять, что необходимых ресурсов для главного удара выделено не было, что и привело к фатальным последствиям для всей кампании.

Ранее западные СМИ уже писали со ссылкой на американских военных, что именно решение атаковать сразу на двух направлениях (южном и бахмутском) похоронило надежды ВСУ на успех летом 2023 года.

Старт украинского контрнаступления пришёлся на 4 июня 2023 года. Однако уже спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал не просто пробуксовку, а полный провал наступательной кампании. ВСУ не смогли добиться успеха ни на одном из операционных направлений. Потери в технике достигли 18 тысяч единиц, включая западные образцы: немецкие танки Leopard, французские AMX, британские Challenger 2 (минимум один) и американские БМП Bradley. Из общего числа уничтоженной бронетехники 557 единиц пришлось на танки — основную ударную силу ВСУ, которые, по выражению российского лидера, теперь «прекрасно горят». К началу декабря 2023 года безвозвратные потери личного состава украинских войск за период полугодовой наступательной операции превысили 125 тысяч человек.