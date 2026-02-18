Telegram пока не станут замедлять в зоне СВО

В Министерстве цифрового развития приняли решение пока не вводить ограничения на работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сказал министр, подчеркнув, что все понимают значимость этого сервиса для военнослужащих.

При этом Шадаев выразил надежду, что со временем российские бойцы смогут перестроиться и начать использовать другие, более защищенные отечественные сервисы. Он напомнил, что основная причина замедления работы мессенджера — систематические нарушения законодательства. Иностранные спецслужбы, по сведениям Минцифры, используют данные из полученных переписок против российских войск. Но Шадаев отметил, что основные функции приложения для рядовых пользователей в России пока ещё доступны.

«Никто не рубит сплеча», — добавил он.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. При этом слухи о его полной блокировке с 1 апреля в ведомстве официально не подтвердили, но и не опровергли.