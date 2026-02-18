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Опубликовано 18 февраля, 14:24

Конфликт завершит оружие: В Чехии уверены, что Зеленский не подпишет мирное соглашение

Экс-дипломат Чехии: Украине не суждено подписать мирный договор в качестве победителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина не удастся подписать мирный договор с Россией, находясь при этом в статусе побидетелей в конфликте. Такое мнение в интервью Parlamentní listy высказал бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак.

«Правительство Владимира Зеленского просто не может подписать мир, поскольку мир для них равен их концу. Они не подпишут мир победителями, а станут проигравшими. Причём на условиях, которые будут для них неприемлемыми, учитывая, что они сегодня говорят. В итоге конец этому конфликту положит оружие, а не дипломатия»,считает он.

По мнению Друлака, Украина уже сильно измотана, и в какой-то момент ей придется сдаться.

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В Киеве тем временем заявили о прогрессе на женевских переговорах и анонсировали следующий раунд консультаций. По словам представителя украинской делегации Рустема Умерова, стороны готовят проект договора для рассмотрения на высшем уровне. Основной фокус — на параметрах безопасности и механизмах реализации решений.

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Юрий Лысенко
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