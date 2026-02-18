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Опубликовано 18 февраля, 15:19

План Зеленского по контролю США над фронтом вызвал большие вопросы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Идея добиться контроля за прекращением огня силами США в случае перемирия звучит зловеще. К тому же сама практическая реализация этой задумки Владимира Зеленского вызывает серьёзные вопросы, сообщил военный блогер Алексей Живов у себя в телеграм-канале.

Это как будет выглядеть? Американская армия встанет под Белгородом, Курском и Донецком? Так себе перспектива», написал эксперт.

Кроме того, блогер обратил внимание, что Киев не демонстрирует готовности к уступкам. Он напомнил, что Зеленский заявил об отсутствии прогресса по вопросу вывода ВСУ из Донбасса, который остаётся ключевым в текущих переговорах.

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Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский потребовал, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности на 30 лет вместо предложенных 15. Однако СМИ считают, что Киев не получит вообще никаких обязательств от Штатов, если в стране не пройдут выборы президента. Всё это кажется украинскому политику несправедливым, а ухудшает ситуацию то, что Вашингтон, по его словам, добивается уступок только от Украины.

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Владимир Озеров
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