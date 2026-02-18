План Зеленского по контролю США над фронтом вызвал большие вопросы

Идея добиться контроля за прекращением огня силами США в случае перемирия звучит зловеще. К тому же сама практическая реализация этой задумки Владимира Зеленского вызывает серьёзные вопросы, сообщил военный блогер Алексей Живов у себя в телеграм-канале.

Это как будет выглядеть? Американская армия встанет под Белгородом, Курском и Донецком? Так себе перспектива», — написал эксперт.

Кроме того, блогер обратил внимание, что Киев не демонстрирует готовности к уступкам. Он напомнил, что Зеленский заявил об отсутствии прогресса по вопросу вывода ВСУ из Донбасса, который остаётся ключевым в текущих переговорах.