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Опубликовано 18 февраля, 16:10

Мужчина получил тяжёлые раны при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Водитель получил минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног. В тяжёлом состоянии его доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, после оказания помощи транспортируют в областную клиническую больницу.

В Брянской области мужчина ранен при налёте дрона ВСУ на его автомобиль
В Брянской области мужчина ранен при налёте дрона ВСУ на его автомобиль

Утром 18 февраля украинские беспилотники атаковали Чувашию. Под удар попали новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ (Яуши). Пострадавших и разрушений капитальных строений нет, повреждены несколько автомобилей.

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Юрий Лысенко
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