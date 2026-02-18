Мужчина получил тяжёлые раны при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Водитель получил минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног. В тяжёлом состоянии его доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, после оказания помощи транспортируют в областную клиническую больницу.

Утром 18 февраля украинские беспилотники атаковали Чувашию. Под удар попали новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ (Яуши). Пострадавших и разрушений капитальных строений нет, повреждены несколько автомобилей.