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Опубликовано 18 февраля, 19:54

При ракетной атаке ВСУ повреждены энергообъекты в Белгороде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Объекты энергетики Белгорода подверглись массированной ракетной атаке. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В результате атаки возникли серьёзные повреждения. Они вызвали перебои в электроснабжении и теплоснабжении города. На места выехали аварийные бригады.

«Есть большие повреждения, есть частичная потеря электроэнергии, тепла. Наши аварийные бригады уже вышли на восстановление», — сказал Гладков в видеообращении.

Сроки полного восстановления систем сообщат позже.

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Лия Мурадьян
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