Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля, 23:35

Лавров заявил, что Европа в истерике из-за переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа «буквально находится в истерике», требуя от Москвы начала переговоров по Украине и собственного участия в них. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

По словам главы МИД, европейские политики настаивают на своей роли в возможном диалоге, при этом заявляя, что Киев «отстаивает европейские ценности». Лавров также выразил уверенность, что в ЕС не предпринимают шагов, чтобы повлиять на отмену законов о запрете русского языка и канонической православной церкви на Украине.

Министр подчеркнул, что подобной ситуации с языковыми запретами «нет нигде в мире», приведя в пример использование арабского языка в Израиле и иврита в арабских странах.

Новый раунд на подходе: Белый дом заявил о прогрессе в переговорах после встреч в Женеве
Новый раунд на подходе: Белый дом заявил о прогрессе в переговорах после встреч в Женеве

Ранее в МИД уже заявляли, что Европа сама отдалилась от переговорного процесса. Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что отказ от прямого диалога с Москвой и язык ультиматумов сделали Брюссель недоговороспособным. Он подчеркнул, что именно такие шаги фактически лишили ЕС места за столом переговоров

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • ЕС
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar