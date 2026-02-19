ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля, 04:58

Удар «Искандера» уничтожил пусковую площадку БПЛА ВСУ под Черниговом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пусковой площадке ударных беспилотников Вооружённых сил Украины в районе города Нежин Черниговской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным источника, уничтожены не только места запуска, но и склады с беспилотниками дальнего действия. Общие потери противника составили более 90 дронов, а также до двух взводов личного состава.

«Запорожский капкан»: Как Армия России ломает хребет контрнаступу Сырского и где ждать новый удар
«Запорожский капкан»: Как Армия России ломает хребет контрнаступу Сырского и где ждать новый удар

Ранее сообщалось, что Российские военные продолжают системную охоту за американскими реактивными системами залпового огня HIMARS в приграничной с Белгородской областью зоне. За последнее время разведчикам удалось выявить и уничтожить как минимум одну такую установку, которую ВСУ использовали для обстрелов Белгорода.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar