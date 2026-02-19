Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пусковой площадке ударных беспилотников Вооружённых сил Украины в районе города Нежин Черниговской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным источника, уничтожены не только места запуска, но и склады с беспилотниками дальнего действия. Общие потери противника составили более 90 дронов, а также до двух взводов личного состава.

Ранее сообщалось, что Российские военные продолжают системную охоту за американскими реактивными системами залпового огня HIMARS в приграничной с Белгородской областью зоне. За последнее время разведчикам удалось выявить и уничтожить как минимум одну такую установку, которую ВСУ использовали для обстрелов Белгорода.