Мошенники начали использовать «подарочные» схемы к 23 Февраля. Депутат назвал главное правило защиты

В преддверии Дня защитника Отечества традиционно активизируются телефонные и интернет-мошенники. О новых и уже классических схемах обмана, которые используют злоумышленники, играя на праздничных эмоциях граждан, рассказал Life.ru член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Чаще всего запускаются фишинговые сайты с якобы праздничными распродажами техники, инструментов, экипировки и гаджетов, где пользователей просят внести предоплату или ввести данные банковской карты. После списания средств товар, разумеется, не доставляется. Немкин Антон Игоревич Член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

По словам депутата, наибольшую опасность представляют фишинговые сайты, имитирующие праздничные распродажи. Пользователям предлагают приобрести технику, инструменты или гаджеты с большими скидками, но после внесения предоплаты или ввода данных карты товар не доставляется, а деньги списываются.

Кроме того, мошенники рассылают сообщения о фейковых розыгрышах и «подарках для ветеранов и военнослужащих». Гражданам обещают выплаты или бонусы к празднику, но для их получения просят пройти верификацию по ссылке, в ходе которой выманивают паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.

В последние годы усиливается и схема с «курьерской доставкой подарков». Человеку сообщают, что на его имя оформлен подарок к 23 Февраля, но для получения нужно оплатить доставку или таможенный сбор. Суммы обычно небольшие, что снижает бдительность, однако после оплаты мошенники могут попытаться провести повторные списания или использовать полученные данные для дальнейших атак. Нередко подобные сценарии сопровождаются подменой номеров и использованием мессенджеров. Немкин Антон Игоревич Член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Немкин также отметил участившиеся атаки на корпоративных сотрудников. Злоумышленники рассылают письма от имени бухгалтерии с информацией о праздничных премиях, вкладывая ссылки на поддельные страницы входа в почту или банк.

«Главное правило в преддверии праздников — сохранять цифровую гигиену и критическое мышление, — подчеркнул депутат. — Любые выплаты и подарки необходимо проверять только через официальные каналы, не переходить по ссылкам из сообщений и не сообщать коды подтверждения третьим лицам».

Разводят доверчивых граждан мошенники по любому поводу: от доставки подарков, до похорон бойцов СВО. Управы пока не нашли, но новые махинации обнаруживают быстро — сейчас начинает набирать обороты схема с «перерасчётом» за отопление. Выглядит всё так: сначала приходит сообщение якобы от управляющей компании, ЕИРЦ или ЖКХ с обещанием вернуть «переплату» и ссылкой для подтверждения данных. После перехода по ссылке человек попадает на поддельный сайт, где его просят ввести реквизиты банковской карты или данные для входа, в том числе от «Госуслуг». В результате мошенники получают доступ к деньгам или аккаунтам.