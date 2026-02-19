Из России выслали уже 72 тысячи иностранцев
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Более 70 тысяч иностранных граждан принудительно покинули Россию в прошлом году из-за нарушения законодательства. Такую статистику обнародовал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тысячи иностранцев», — сообщил министр.
Он не стал вдаваться в подробности о том, какие именно нарушения со стороны иностранцев повлекли столь серьёзные последствия. Таким образом, в среднем ежедневно Россию покидали почти 200 иностранных граждан, чьё пребывание на территории страны было признано нежелательным.
Ранее Life.ru рассказывал, что более трети мигрантов, желающих попасть в Россию, не смогли сдать экзамен по русскому языку с первого раза. Тест сдавали 201 675 человек, из которых 35,5% провалили его при первой попытке.
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