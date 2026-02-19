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Опубликовано 19 февраля, 11:56

Из России выслали уже 72 тысячи иностранцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GELEFIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GELEFIN

Более 70 тысяч иностранных граждан принудительно покинули Россию в прошлом году из-за нарушения законодательства. Такую статистику обнародовал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тысячи иностранцев», — сообщил министр.

Он не стал вдаваться в подробности о том, какие именно нарушения со стороны иностранцев повлекли столь серьёзные последствия. Таким образом, в среднем ежедневно Россию покидали почти 200 иностранных граждан, чьё пребывание на территории страны было признано нежелательным.

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Ранее Life.ru рассказывал, что более трети мигрантов, желающих попасть в Россию, не смогли сдать экзамен по русскому языку с первого раза. Тест сдавали 201 675 человек, из которых 35,5% провалили его при первой попытке.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

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