«Солидарная Европа» во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, поддерживающая украинские власти, вместе с другими факторами не позволяет достичь быстрого прогресса в переговорах по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что у России есть заявленные цели СВО, связанные с формированием системы коллективной безопасности и недопущением превращения Украины в «антироссийский анклав» при поддержке НАТО.

«Такая сумма факторов не гарантирует быстрый успех переговоров, потому что у каждой из сторон есть цели и задачи, которые трудно привести к общему знаменателю», — отметил Новиков.

Он также выразил мнение, что США во главе с Дональдом Трампом в роли арбитров «не всё делают для того, чтобы побудить Владимира Зеленского к более вменяемой позиции и готовности к договорённости». По словам депутата, это делает положение участников переговорного процесса «незавидным».

А ранее Life.ru писал, что Германия отдала все ракеты Украине и осталась без боеприпасов для систем ПВО. При этом значительную часть финансового бремени, по данным главы МИД ФРГ, за эти поставки несут сама Германия и другие европейские государства.