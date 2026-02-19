Cледующие переговоры по Украине вновь планируется провести в Женеве

Следующие переговоры по украинскому урегулированию вновь планируется провести в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Планируют возвращаться», — приволит агентство слова своего собеседника.

Напомним, ранее в Женеве завершился третий раунд переговоров по урегулированию. Встречи шли два дня — 17 и 18 февраля. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, разговор получился непростым, но конструктивным. В понедельник стороны провели шесть часов за столом, во вторник — еще два. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. От Украины приехал секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие

Интерес к происходящему проявили и европейцы. В Женеву также прибыли британцы во главе с советником премьера Кира Стармера по нацбезопасности. Источники утверждают, что они хотели лично узнать итоги мероприятия. Наблюдатели из Германии, Франции и Италии тоже следили за ходом диалога. После официальной части Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной.

Это уже не первый контакт за последнее время. В конце января — начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы. Тогда Москва, Киев и Вашингтон обсуждали спорные моменты мирного плана США. Результатом той встречи стал обмен пленными по формуле «157 на 157».

В Кремле дали понять: главный камень преткновения — территория. В США признали, что без решения этого вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, долгосрочный мир невозможен. Москва настаивает на выводе ВСУ из Донбасса. Это остаётся ключевым условием.