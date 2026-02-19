Колокольцев: Сотрудники МВД работают на пределе человеческих возможностей
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Владимир Колокольцев заявил, что личный состав МВД работает буквально на пределе человеческих возможностей, а проблема нехватки кадров приобрела угрожающие масштабы. С таким заявлением глава ведомства выступил перед депутатами Госдумы.
«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с нагрузкой увеличившейся... Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер», — подчеркнул министр.
Цифры, озвученные Колокольцевым, подтверждают тревожную тенденцию. В 2025 году ряды МВД покинули 80 тысяч человек — это на 7 процентов больше, чем годом ранее. При этом приток новых кадров оказался почти на 40 процентов ниже числа уволившихся. Ситуация требует срочных решений, иначе нагрузка на оставшихся сотрудников станет вовсе непосильной.
Похожая ситуация наблюдается сейчас в «Почте России». Ранее Life.ru рассказывал, что сроки её доставки значительно возросли из-за массовых увольнений сотрудников. В ближайшее время оттуда могут уволиться ещё 60 тысяч работников.
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