Колокольцев: Сотрудники МВД работают на пределе человеческих возможностей

Владимир Колокольцев заявил, что личный состав МВД работает буквально на пределе человеческих возможностей, а проблема нехватки кадров приобрела угрожающие масштабы. С таким заявлением глава ведомства выступил перед депутатами Госдумы.

«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с нагрузкой увеличившейся... Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер», — подчеркнул министр.

Цифры, озвученные Колокольцевым, подтверждают тревожную тенденцию. В 2025 году ряды МВД покинули 80 тысяч человек — это на 7 процентов больше, чем годом ранее. При этом приток новых кадров оказался почти на 40 процентов ниже числа уволившихся. Ситуация требует срочных решений, иначе нагрузка на оставшихся сотрудников станет вовсе непосильной.