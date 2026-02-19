Медицинский самолёт Boeing 737 авиакомпании SAS, прибывший в польский город Жешув на границе с Украиной, мог забрать раненых американских офицеров высокого ранга, полагает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, обычно раненых военнослужащих США сначала доставляют в польские госпитали, а тяжёлых пациентов вывозят в Германию и затем в Штаты.

Однако прибытие «летающего госпиталя» в Жешув свидетельствует об эвакуации крупных военных чинов. Возможно, речь идёт о последствиях недавних ударов по украинскому штабу, где могли находиться американские советники. Эксперт напомнил, что за четыре года боевых действий такой борт появлялся в Жешуве лишь трижды — и всегда за ранеными генералами.

«Похоже, это результат ещё одного плодотворного, не побоюсь этого слова, удара, за которым американцы и прислали этот самолёт», — заключил собеседник «Царьграда».

Напомним, ранее воздушный медицинский самолёт Boeing 737 прибыл в польский Жешув у границы с Украиной. Город является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников.