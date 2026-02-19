Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Женеве

Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах контактов с США и Украиной в Женеве. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проишли трёхсторонние консультации между Россией, США и Украиной. Этот процесс стал продолжением диалога в Абу-Даби. Первый раунд, 17 февраля, продлился около шести часов, второй, 18 февраля, — около 2. Позже стало известно, что до отъезда из Швейцарии Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Глава российской делегации по итогам диалога дал короткий комментарий: по его словам, переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе.