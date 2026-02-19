Олимпиада в Милане
Суд ужесточил наказание курьеру, осуждённой по делу Долиной

Обложка © VK / Анжела Цырульникова

Московский областной суд принял решение увеличить срок наказания Анжеле Цырульниковой, которая была осуждена на семь колонии по громкому делу о мошенничестве в отношении народной артистки Ларисы Долиной. Ей добавили три месяца заключения.

«Путём частичного сложения наказания назначить Цырульниковой общий срок в 7 лет 3 месяца лишения свободы», — огласил решение судья.

Причина — суд первой инстанции не принял во внимание беззащитное состояние другой потерпевшей, которую обманула Цырульникова — глухонемой пенсионерки Галины Кукушкиной. Её здоровье не позволило ей в полной мере себя защитить.

Напомним, в конце ноября прошлого года Балашихинский суд приговорил Цырульникову к семи годам колонии общего режима. Другие фигуранты дела — Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа — также получили реальные сроки от четырёх до семи лет и крупные штрафы.

