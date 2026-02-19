«Валли», «Катрина» и «Хайян»: Кто и как придумывает имена разрушительным циклонам

Пока столичный регион борется с последствиями циклона «Валли», который метеорологи называют самым мощным за последние десятилетия, многие задаются вопросом: откуда берутся такие имена? Академический директор онлайн-школы иностранных языков Skyeng Анастасия Екушевская объяснила Life.ru, что за привычными «Катриной» или «Хайяном» стоит строгая международная система, а не случайный выбор.

По словам эксперта, главным координатором выступает Всемирная метеорологическая организация (WMO). Весь мир поделён на регионы (Атлантика, Тихий океан и т.д.), для каждого из которых заранее утверждён список имен. Например, для атлантических штормов они обновляются раз в шесть лет и используются по кругу. Это делается для того, чтобы названия были понятны и согласованы всеми странами региона.

Почему именно имена людей? До середины XX века штормы обозначали координатами, но цифры плохо запоминаются, особенно когда циклонов много. Имена оказались удобнее для экстренных служб и СМИ. Интересно, что до 1979 года использовались только женские, а затем добавили мужские, чтобы избежать гендерной предвзятости. Если ураган нанёс катастрофический ущерб, его имя навсегда исключают из списка по этическим соображениям — как это было с «Катриной» в 2005 году.

Однако существуют и локальные особенности. В Европе, в частности, имена циклонам уже более 70 лет присваивает Берлинский свободный университет в рамках проекта Adopt a Vortex. Любой желающий может «усыновить» атмосферный вихрь, оплатив право дать ему имя. Средства идут на научные исследования. В западной части Тихого океана имена часто связаны с природой: например, тайфун «Хайян» в переводе с китайского означает «морская ласточка».

«Имя делает природное явление «персонализированным». Когда мы слышим «циклон 25-B», мозг воспринимает это как технический код. Но названия «Валли» или «Катрина» звучат очень конкретно и эмоционально», — пояснила Екушевская, подчеркнув, что система наименований — это не просто бюрократия, а инструмент коммуникации и даже культурной психологии.

