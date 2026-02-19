В Британии впервые за полтысячелетия задержали близкого родственника короля

Задержание британца, экс-принца Эндрю стало первым за пятьсот лет случаем, когда под арестом оказывается близкий родственник действующего монарха. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на журналиста Аластера Брюса, занимающегося историей королевского семейства.

Журналист припомнил лишь несколько аналогичных инцидентов. Так, в 1554 году была схвачена Елизавета Тюдор — сестра королевы Англии и Ирландии Марии I. Её заподозрили в поддержке протестантского заговора, чтобы расстроить бракосочетание собственной сестры с королём Испании. В новейшей истории под пристальным вниманием полиции оказалась сестра нынешнего короля Великобритании Карла III принцесса Анна. В 2002 году её собака атаковала двух мальчиков, хозяйку обвинили в безответственном обращении с животными. Анна выплатила штраф и даже прошла курс по дрессировке питомцев.