Макрон признался, что совершал большие ошибки из-за самоуверенности

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал неожиданное признание, связав свои прошлые неудачи с чрезмерной самоуверенностью. В интервью индийскому каналу Brut India французский лидер порассуждал о природе лидерства и ответственности.

«Каждый раз, когда я был слишком самоуверен, я совершал ошибки, большие ошибки… Как лидер, вы должны понимать, что каждый раз, когда кто-то даёт вам эту уверенность, это доверие, я имею в виду, это ваша ответственность», — заявил Макрон.

При этом он не стал уточнять, какие именно свои действия или решения считает ошибочными. По мнению президента, проблема излишней самоуверенности часто проявляется в публичных выступлениях. Когда спикер считает, что может говорить всё что угодно, он перестаёт контролировать, как его слова будут восприняты аудиторией. В таком состоянии человек становится «менее чувствительным» к обратной связи и последствиям своих заявлений.

А ранее Эмманюэль Макрон жёстко прошёлся по свободе слова в Интернете, назвав её «полным фуфлом». На встрече со студентами в Нью-Дели французский лидер заявил, что болтовня о свободе слова ничего не стоит, если алгоритмы втихаря гоняют людей от одного токсичного контента к другому. По его мнению, соцсети предвзяты с самого начала, но он не требует их запрещать — только полной прозрачности.