19 февраля, 14:20

Посольство РФ назвало малодушными власти Италии за уступчивость Киеву перед Паралимпиадой

Обложка © РИА Новости / Антон Денисов

Посольство России в Италии заявило, что Рим ведёт себя малодушно, уступая всё более наглым требования киевского режима. Так дипломаты прокомментировали высказывания главы МИД Антонио Таяни и министра по делам спорта и молодёжи Андреа Абоди. Ранее итальянские политики выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в Играх 2026 года.

«В очередной раз мы являемся свидетелями проявления малодушной уступчивости итальянских властей перед всё более наглыми требованиями мерзкого режима Зеленского и его «пятой колонны» на Апеннинах, «двойных стандартов» и грубого нарушения принципов Олимпийской хартии», — говорится в сообщении.

Дипломаты назвали такие заявления оскорбительными, подчеркнув, что нападкам подверглись спортсмены с ограниченными возможностями, которые всегда доказывали преданность идеалам олимпизма. В Москве также напомнили, что страна, принимающая Игры, должна проявлять особую деликатность и гуманизм. В посольстве поблагодарили тех представителей Италии, кто выразил солидарность с российскими спортсменами и поддержал Россию.

Также в Италии выступили с инициативой не выдавать визы членам делегаций, сопровождающим российских и белорусских спортсменов на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Под ограничение могут попасть, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья, входящие в состав делегаций.

