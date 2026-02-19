Олимпиада в Милане
19 февраля, 14:10

Медведев назвал Зеленского полезным идиотом, «уменьшающим» Украину

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский настолько безответственно проводит государственную политику, что он стал «полезным идиотом», так как чем дольше длится его правление — тем меньше становится сама Украина. Таким мнением поделился в соцсети Х зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Зелёная муха обеспокоена после интервью Залужного и донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое. США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун — полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше «Украина», — пояснил политик.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который обвинил Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года и сделал ряд других резонансных высказываний. Медведев констатировал, что между двумя украинскими деятелями началась схватка, и посоветовал запастись попкорном.

