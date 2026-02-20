С 1 марта цены на бензин войдут в новый диапазон. Сколько будет стоить топливо на АЗС Оглавление Какие события повлияли на стоимость бензина с 1 января и с 1 февраля Прогноз цен на бензин с 1 марта Экономисты зафиксировали снижение темпов роста цен на бензин. При этом весной ожидается рост спроса на топливо и появится несколько новых факторов, которые повлияют на его стоимость. Что будет с ценами на бензин с 1 марта? 19 февраля, 21:20 Экономисты дали прогноз цен на бензин с 1 марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Какие события повлияли на стоимость бензина с 1 января и с 1 февраля

Последние данные Росстата, вышедшие 18 февраля, фиксируют любопытную картину: рост цен на бензин заметно замедлился. Если в начале месяца литр прибавлял шесть копеек за неделю, то с 10-го по 16 февраля подорожание составило всего четыре копейки в среднем по стране — до 65,85 рубля. То есть тренд на раскачку рынка, который мы видели в январе из-за повышения налоговой нагрузки, сейчас практически сошёл на нет. Розница вошла в привычный для зимы режим низкой волатильности. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

— Почему так? Здесь работают сразу несколько факторов. Во-первых, правительство с 1 февраля разрешило экспорт бензина производителям — и это сработало как предохранитель: рынок избавился от излишков топлива, которые могли бы давить на цены вниз, но и не допустил дефицита. Во-вторых, сработал президентский мораторий на обнуление топливного демпфера, который действует до мая: нефтяники получили чёткий сигнал, что их не оставят один на один с убытками при поставках на внутренний рынок. Это убрало нервозность и желание закладывать риски в стоимость на заправках, — добавил Алексей Иванов.

Стоит отметить, что по итогам 2025 года бензин подорожал на 10,78 %. Это почти в два раза превысило общую инфляцию, которая составила 5,59 %. Для сравнения: в 2024 году рост цен на топливо был выше. Он составил 11,13 %, что тоже выше инфляции, которая была на уровне 9,52 %.

Прогноз цен на бензин с 1 марта

Сложное ценообразование и биржевые спекуляции делают прогнозы по цене очень приблизительными. Такое мнение высказал экономист Андрей Лобода. По его оценкам, бензин может дорожать на 0,5 % в месяц. При этом в перспективе целесообразно снизить долю акцизов в цене на топливо и приблизить стоимость литра АИ-95 к уровню 35 рублей.

— В марте оснований для скачков я не вижу. Рынок нащупал равновесие. Да, с начала года бензин прибавил 1,7 %, что немного выше целевых ориентиров, но это было ожидаемо после индексации акцизов с 1 января. Сейчас же мы видим, что даже на бирже, где обычно штормит, цены пошли вниз: только 18 февраля АИ-92 потерял более 2%. Весной традиционно оживает спрос, но у государства есть весь арсенал средств — от экспортных ограничений до ручной настройки демпфера, — чтобы удержать цены в рамках инфляции, — добавил Алексей Иванов.

Авторы Нина Важдаева